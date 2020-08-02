Италия

Бельгийский центрбек пребывает в статусе свободного агента.

Центральный защитник Ян Вертонген на правах свободного агента покинул Тоттенхэм, за который он выступал на протяжении последний восьми сезонов, и теперь футболист ищет новые варианты продолжения карьеры.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 33-летнего бельгийца заинтересована Рома, которая уже начала переговоры о заключении сделки.

Руководство "волков" предложило Вертонгену контракт до 2022 года с окладом в 3 миллиона евро за сезон. Рома также готова включить в соглашение пункт, позволяющий продлить сотрудничество с игроком еще на один сезон.

В кампании-2019/20 Ян Вертонген провел в футболке Тоттенхэма 30 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информация об интересе к бельгийскому центрбеку со стороны мадридского Атлетико, Интера, Наполи и Фиорентины.