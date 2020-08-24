"Орлы" хотят подписать форварда Атлетико.
Диего Коста, Getty Images
24 августа 2020, 15:26
Нападающий Атлетико Диего Коста попал в сферу интересов Бенфики, информирует издание A Bola.
"Орлы" планируют укрепить атакующую линию в межсезонье и попытаются подписать опытного форварда. Португальский клуб рассчитывает, что натурализованный испанец может достаться им относительно недорого, так как его контракт с клубом истекает через год.
В завершившемся сезоне Коста провел 30 поединков в футболке "матрасников", отличившись пятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Бенфика также заинтересована в подписании полузащитника Интера Жоау Мариу.