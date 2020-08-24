Португалия

"Орлы" хотят подписать форварда Атлетико.

Нападающий Атлетико Диего Коста попал в сферу интересов Бенфики, информирует издание A Bola.

"Орлы" планируют укрепить атакующую линию в межсезонье и попытаются подписать опытного форварда. Португальский клуб рассчитывает, что натурализованный испанец может достаться им относительно недорого, так как его контракт с клубом истекает через год.

В завершившемся сезоне Коста провел 30 поединков в футболке "матрасников", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Бенфика также заинтересована в подписании полузащитника Интера Жоау Мариу.