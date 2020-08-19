Португалия

Хавбек может продолжить карьеру в Португалии.

Полузащитник Интера Жоау Мариу попал в сферу интересов Бенфики, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Орлы" намерены укрепить среднюю линию в межсезонье и попытаются заполучить португальского хавбека. В подписании 27-летнего игрока заинтересован главный тренер Жорже Жезуш, который работал с ним в лиссабонском Спортинге.

Действующий контракт Мариу с Интером рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды в Локомотиве, где провел 22 матча и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Бенфика также близка к подписанию нападающего Эдинсона Кавани.