Португалия

Форвард может продолжить карьеру в Португалии.

Нападающий мадридского Реала Мариано Диас близок к переходу в Бенфику, сообщает издание Marca.

"Орлы" договорились об аренде форварда с руководством мадридского клуба и могут подписать его в ближайшее время. Однако португальский клуб еще не связывался с самим игроком и не получал от него согласия.

Действующий контракт Диаса с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий провел 7 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Бенфика также заинтересована в подписании полузащитника Лиона Хуссема Ауара.