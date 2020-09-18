Португалия

"Драконы" уверены, что манкунианцы придут за защитником.

Порту ждет, когда Манчестер Юнайтед вступит в переговоры по защитнику Алексу Теллесу, сообщает Manchester Evening News.

"Драконы" уверенны в грядущих переговорах после того, как узнали, что агент футболиста сообщил ему об интересе манкунианцев.

В завершившемся сезоне Теллес провел 49 поединков в футболке "драконов", забив 13 голов и совершив 12 ассистов.

Напомним, что Манчестер Юнайтед также претендовал на Регилона, но тот находится на заключительной стадии переговоров с Тоттенхэмом.