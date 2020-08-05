Англия

"Красные дьяволы" хотят приобрести бразильского фулбека.

Защитник Порту Алекс Теллес попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание A Bola.

"Красные дьяволы" намерены укрепить левый фланг в летнее межсезонье и попытаются заполучить бразильского фулбека. Английский клуб рассматривает 27-летнего игрока в качестве сменщика и конкурента для Люка Шоу.

Действующий контракт Теллеса с Порту рассчитан до июня 2021 года.

В завершившемся сезоне защитник провел 49 поединков в футболке "драконов", забив 13 голов и совершив 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Монако Бенуа Бадьяшиля.