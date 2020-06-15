Франция

Парижане находятся в поисках укреплений в оборону.

ПСЖ не планирует продлевать контракт с защитником команды Левеном Кюрзава, который истекает в конце нынешнего сезона, сообщает Le 10 Sport.

По данным источника, парижане сейчас рассматривают варианты с потенциальной заменой французу, и в шорт-листе клуб находятся фулбек Порту Алекс Теллес и защитник Аякса Николас Тальяфико.

Отмечается, что ПСЖ находится ближе именно к Тальяфико, так как аргентинец уже сообщил о своем желании покинуть Амстердам, а также на него нет такой конкуренции, как на Теллеса.

Ранее сообщалось, что сам Кюрзава может оказаться в АПЛ, где в его услугах заинтересован Челси.