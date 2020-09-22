Португалия

Академия клуба из Мадейры уже называется в честь португальского бомбардира.

Лиссабонский Спортинг объявил о том, что переименует свою академию в честь Криштиану Роналду, но это пришлось по душе не всем. В частности, Насьональ из Фуншала (столицы острова Мадейра, где родился Криштиану) раскритиковал это решение и отправил официальное письмо президенту "львов" Федерико Варандашу.

"Уважаемый господин президент,

Мы с огромным удивлением узнали, что Спортинг Лиссабон намерен изменить название своей академии. Как известно вам и общественности, Спортивный клуб Насьональ запустил свою академию "Футбольный кампус Криштиану Роналду" в ноябре 2007. Поэтому мы выражаем свое недовольство и полное несогласие.

Наша позиция основана на том, что это будет нарушением фундаментального принципа регистрации торговых марок, ведь их могут перепутать. Этого нужно избежать, поэтому мы не согласны с вашими намерениями".

Криштану Роналду с 1995 по 1997 занимался в школе Насьоналя, а с 1997 по 2002 – в школе Спортинга.