Опытный защитник будет выводить "драконов" на матчи с капитанской повязкой.
Пепе, Getty Images
12 октября 2020, 16:44
Капитанская повязка в Порту отныне принадлежит 37-летнему центральному защитнику Пепе, сообщает Record.pt.
Пепе стал капитаном Порту после ухода экс-капитана Данилу Перейры в ПСЖ, а также Алекса Теллеса в Манчестер Юнайтед.
Уроженец Бразилии выступал за Порту с 2004 по 2007 год, а также с 2019 и по настоящее время. Недавно защитник не стал исключать, что сыграет за сборную Португалии и на чемпионате мира-2022, который состоится незадолго до 40-летия Пепе.