Португалия

Опытный защитник будет выводить "драконов" на матчи с капитанской повязкой.

Капитанская повязка в Порту отныне принадлежит 37-летнему центральному защитнику Пепе, сообщает Record.pt.

Пепе стал капитаном Порту после ухода экс-капитана Данилу Перейры в ПСЖ, а также Алекса Теллеса в Манчестер Юнайтед.

Уроженец Бразилии выступал за Порту с 2004 по 2007 год, а также с 2019 и по настоящее время. Недавно защитник не стал исключать, что сыграет за сборную Португалии и на чемпионате мира-2022, который состоится незадолго до 40-летия Пепе.