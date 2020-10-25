Португалия

Аргентинец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль из Саудовской Аравии объявил о подписании нападающего Спортинга Л Лусиано Вьетто.

По информации A Bola, лиссабонский Спортинг получит 8 млн евро и 25% в случае дальнейшей перепродажи игрока. Также "львы" сэкономят на зарплате футболиста, ведь им с учетом налогов приходилось тратить почти 3 млн евро на ее в год

Выиграет в деньгах и Вьетто. Если в Лиссабоне он получал "чистыми" 1,4 млн евро за сезон, то в Аль-Хиляле его зарплата составит 4 млн евро за тот же период.

Аль-Хиляль расположился на седьмом месте в турнирной таблице после двух туров, в которых набрал четыре очка. Следующий матч команда проведет 27 октября в Саудовском Кубке чемпионов против Абхи.