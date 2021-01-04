Португалия

Поединок 12-го тура португальской Примейра-лиги отметился не только своим переносом, но и скандальной ситуацией.

Встреча на поле стадиона Сан-Мигель в городе Понта Дельгада между Санта-Кларой и лиссабонской Бенфикой, в рамках двенадцатого тура португальской Примейра-лиги, была прервана в результате сильных осадков, обрушившихся на регион по ходу поединка.

Однако, пока представители команд ожидали окончательного решения главного арбитра и делегата Португальской федерации футбола о дальнейшей судьбе поединка, случился скандальный эпизод с участием операторов и журналистов официального транслятора встречи — телеканала Sport TV.

Так, непосредственно в прямой эфир попали кадры из раздевалки гостевой команды, в которой как раз переодевались в сухую одежду отдельные футболисты. Среди невинных участников инцидента оказался Ферру, который как раз дебютировал за Бенфику с капитанской повязкой в матче внутреннего первенства в этой игре.

Спортивный директор лиссабонской команды Руи Кошта, немедленно подбежал к репортеру, продемонстрировав кадры телетрансляции, и потребовав остановить съемку.

Как сообщается, инцидент был мгновенно исчерпан, а в журналист в прямом эфире обратился от лица телеканала с официальными извинениями.

Rui Costa: "O jogo do Benfica vai ser adiado para amanhã. Traga-me quatro maços de tabaco que já só tenho dois cigarros" pic.twitter.com/D9JYqriH0a — Jorge Cardoso (@an19car39) January 3, 2021

Дату доигрывания поединка Португальская федерация футбола еще не назначала.

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