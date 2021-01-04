Португалия

Юный футболист, по мнению португальской стороны, получает мало игровой практики.

По информации Sky Sports, лиссабонская Бенфика крайне встревожена отсутствием игровой практики у принадлежащего ей португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, который выступает в аренде в лондонском Тоттенхэме, поэтому желает отозвать игрока уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, что 21-летний футболист присоединился к клубу Жозе Моуриньо в середине января 2020 года на условиях арендного соглашения сроком на 18 месяцев, по завершению которого у "шпор" будет приоритетное право выкупа португальца за сумму в 50 млн евро.

Однако Тоттенхэм прошлым летом совершил покупку Пьера-Эмиля Хойбьерга из Саутгемптона, который вместе с Мусса Сиссоко и Танги Ндомбеле закрыли дорогу Фернандешу в стартовый состав.

В прошлом сезоне футболист провел за лондонский клуб 12 поединков, не отметившись результативными действиями, а в новом футбольном году лишь однажды появился на поле (63 минуты в кубковой игре против Челси).

По всей видимости, стороны могут оказаться вполне близки к положительному для лиссабонцев решению данного вопроса, ведь Жозе Моуриньо уже высказал мнение, что не видит будущего для игрока в клубе, а Бенфика находится в активном поиске усиления перед поединками 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против лондонского Арсенала.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.