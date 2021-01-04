Португалия

Легендарный голландец решил снова попробовать себя в самостоятельной тренерской работе.

Новым тренером португальского Ольяненсе стал Эдгар Давидс. Первым об этом сообщил миру сам Питбуль в своем Инстаграм.

Ольяненсе выступает в группе Н третьего дивизиона чемпионата Португалии и после семи туров занимает четвертое место, отставая от лидера на 10 очков.

Бывший игрок Аякса, Милана, Ювентуса, Интера, Барселоны, Тоттенхэма, Кристал Пэлас и Барнета имеет скромный тренерский опыт. С 2012-го по 2014 годы он был играющим главным тренером Барнета.

Последним местом работы Давидса был Телстар, выступающий во втором дивизионе Нидерландов, где Эдгар исполнял обязанности ассистента главного тренера.

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Манчестер Юнайтед вошел Даррен Флетчер.