Португалия

"Орлы", похоже, испытали неудачу с Коваленко, поэтому переключились на другие кандидатуры.

Согласно информации от португальского портала O Jogo, португальская Бенфика выступила с предложением в адрес севильского Бетиса относительно полузащитника Виллиама Карвальо.

Сообщается, что "орлы" рассматривают два направления переговоров: аренда с правом выкупа или же полноценный трансфер.

Интерес португальского клуба к футболисту вызван персональным желанием главного тренера Жорже Жезуша в усилении центральной линии своей команды. По данным источника, президент лиссабонского коллектива, бизнесмен Луис Филипе Виейра, стартовым предложением в процессе переговоров рассчитывает сделать сумму от 15 до 18 млн евро.

Карвальо перешел в состав "зелено-белых" летом 2018 года, совершив трансфер из лиссабонского Спортинга за 16 млн евро.

В новом сезоне португалец принял участие в 15 поединках (954 минут), отметившись при этом двумя точными ударами.

На данный момент, Карвальо проходит процесс восстановления на фоне мышечных проблем, поэтому не сможет принять участие в ближайшем выездном поединке его команды против Уэски, который запланирован на 11 января.