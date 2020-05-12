Португалия

Бельгийский клуб пожаловался на "львов" в ФИФА.

Серкль Брюгге желает получить 800 тысяч евро за переход Виллиама Карвальо в Бетис, сообщает A Bola.

Бельгийский клуб, за который полузащитник выступал ранее, рассчитывает получить 5% от суммы трансфера (16 миллионов евро).

Тем не менее, "львы" утверждают, что не обязаны платить процент ввиду того, что это был не трансфер, а расторжение контракта из-за нападения фанатов на базу клуба.

Серкль Брюгге уже подал жалобу в ФИФА, а решение по делу уже было принято, но пока что не разглашается и может быть обжаловано.