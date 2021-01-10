Специалист проявил присущую ему жесткость на новом месте.
ФК Ольяненсе
10 января 2021, 20:26
Легенда сборной Нидерландов несколько дней назад был представлен в качестве главного тренера португальского Ольяненсе.
В матче третьего дивизиона Португалии против Лузитану Эвора, Давидс дебютировал на своем посту.
Поединок завершился нулевой ничьей в после финального свистка произошла потасовка футболистов и тренеров клубов.
За проявленную жесткость Давидс был удален главным арбитром матча, а его визави из Лузитану Эвора получил желтую карточку.
После матча специалист отказался общаться со СМИ и быстро покинул стадион.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.