Португалия

Специалист проявил присущую ему жесткость на новом месте.

Легенда сборной Нидерландов несколько дней назад был представлен в качестве главного тренера португальского Ольяненсе.

В матче третьего дивизиона Португалии против Лузитану Эвора, Давидс дебютировал на своем посту.

Поединок завершился нулевой ничьей в после финального свистка произошла потасовка футболистов и тренеров клубов.

За проявленную жесткость Давидс был удален главным арбитром матча, а его визави из Лузитану Эвора получил желтую карточку.

После матча специалист отказался общаться со СМИ и быстро покинул стадион.

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