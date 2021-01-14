Португалия

Бразильский полузащитник был всегда на слуху у фанатов, но так и не пришелся ко двору в Лондоне.

Как сообщает официальный сайт португальской Браги, клубу удалось успешно провести переговоры с лондонским Челси относительно трансфера бразильского нападающего Лукаса Пиазона.

Игрок подписал соглашение с "оружейниками" сроком до 2025 года, что стало финальной точкой в его продолжительной истории отношений с "пенсионерами".

Напомним, что Пиазон был приобретен Челси зимой 2012 года из второй команды Сан Паулу за 7,5 млн евро, однако так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. В конечном итоге, за "синих" бразильский футболист провел всего три официальных поединка, отметившись двумя результативными передачами.

Уже через год после своего приезда в Англию, игрок был отправлен в длинную цепочку аренд, которая включала в себя испанскую Малагу, нидерландский Витесс, франкфуртский Айнтрахт, английский Рединг, Фулхэм, итальянский Кьево и португальский Риу Аве, за который в 12 поединках (727 минут) нового сезона отличился двумя голами и одной голевой передачей.

Трансферная стоимость 26-летнего игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 900 тыс. евро.