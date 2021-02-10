Португалия

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до 2025 года.

Защитник бразильского Сантоса Лукас Вериссимо продолжит свою карьеру в чемпионате Португалии в составе Бенфики, сообщает пресс-служба "орлов".

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано до лета 2025 года.

Вериссимо выступал за Сантос с 2016 года, а в конце прошлого года он принял участие в финале Копа Либертадорес, где его команда уступила Палмейрасу со счетом 0:1.

В нынешнем сезоне Вериссимо провел 17 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.