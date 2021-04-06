Португалия

46-летний специалист может надолго остаться в Португалии.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау может продолжить оставаться работать в португальском чемпионате, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство клуба довольно работой 46-летнего специалиста, в связи с чем, готовит ему новое предложение о продлении контракта до 2023 года. Действующий контракт Консейсау рассчитан до лета 2021 года.

Ранее Консейсау связывали с Ромой, но отмечается, что "волки" по-прежнему рассчитывают заполучить Маурицио Сарри.

После 25 игр Порту набрал 57 очков и занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от Спортинга на 8 баллов. Также "драконы" добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, где сыграют с Челси.

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