Португалия

Наставник Порту поделился настроениями внутри команды в перерыве между играми против Ювентуса в Лиге чемпионов УЕФА.

Около трех недель будет разделять первый и ответный матчи португальского Порту против туринского Ювентуса в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, и в этот период наставнику "драконов" Сержиу Консейсау необходимо будет сохранить боевой тонус у своих подопечных, которые в домашнем поединке сумели одержать победу со счетом 2:1.

Порту — Ювентус 2:1 Видео голов и обзор матча

Наставник действующего чемпиона Португалии в процессе подготовки к выездной игре национального первенства против Маритиму дал интервью локальному ресурсу Tribuna Expresso, в котором рассказал о том, чем его команда живет в период между матчами плей-офф Лиги чемпионов.

"Парни смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. У нас есть солидное отставание от Спортинга (13 очков — ред.) на внутренней арене, однако это не снимает с нас задачи победы в чемпионате. Какие бы соперники не стояли на нашем пути в дальнейшем, знайте — мы хотим в каждом матче чемпионата завоевывать три очка.

Успех в игре против Ювентуса, безусловно, важен для нас, однако является лишь единичной победой на глобальном отрезке. Мы не празднуем такие моменты — мы празднуем завоеванные титулы, поэтому должны продолжать работать. Команда живет моментом, поэтому прекрасно осознает, что ее ждет в ближайшее время".

Однако, в процессе работы с командой, в особенности — молодыми футболистами, нередко возникают проблемы, связанные с разностью взглядов у поколений. "Как вы думаете, Эванилсон, Тареми, Франсишку Консейсау или Фелипе Андерсон будут исследовать результаты матчей трех-, четырех- или 10-летней давности? Им это попросту не интересно.

Статистика — это цифры, а в каждой игре есть своя история. Меня этот вопрос также не сильно не волнует, и я думаю, что после очередной тренировки игроки скорее будут рубиться в Fortnite на Playstation, чем будут смотреть за играми следующего соперника", — подытожил Консейсау.

Матч Маритиму — Порту запланирован на 22 февраля, начало в 21:00 по киевскому времени.