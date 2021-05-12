Рубен Аморим привел команду в исторической победе.
Игроки Спортинга, getty images
12 мая 2021, 00:59
Спортинг в рамках поединка 32-го тура чемпионата Португалии обыграл Боавишту и досрочно завоевал чемпионство.
"Львы" обеспечили себе перевес в восемь баллов над идущим вторым Порту за два тура до конца чемпионата.
Последний раз лиссабонский Спортинг триумфовал в национальном первенстве в далеком сезоне-2001/02.
Отметим, что пока что подопечные Рубена Аморима не потерпели ни одного поражения за все матчи чемпионата.
Напомним, что прошлой весной Спортинг Л выкупил у Браги непобедимого тренера за 10 миллионов евро.