Португалия

Лиссабонцы выложили солидную сумму за нового главного тренера.

Спортинг Л выкупил контракт Рубена Аморима у Браги за 10 миллионов евро, сообщает официальный сайт "оружейников".

35-летний специалист лишь недавно возглавил взрослую команды Браги и еще ни разу не проиграл на внутренней арене за 11 игр. К тому же, Брага под его руководством дважды обыграла Спортинг Л и Порту и однажды Бенфику.

"Львы" выплатили за Рубена Аморима 10 миллионов евро, что сделало его третьим самым дорогим тренером в истории футбола. Дороже своим командам обходились лишь Андре Виллаш-Боаш (Челси) и Брендан Роджерс (Лестер).

Примечательно, что у 35-летнего специалиста нет даже тренерской лицензии UEFA A. Брага же заменит Аморима на Куштодиу, который не имеет даже тренерской лицензии уровня UEFA С и будет находиться на скамье запасных команды на правах делегата.

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