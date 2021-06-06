Португалия

Для заключения трансфера осталось уладить последние детали.

Полузащитник Интера Жоау Мариу прошлый сезон провел в лиссабонском Спортинге на правах аренды, однако в ближайшее время переезд португальца в родной чемпионат должен состояться на постоянной основе.

Как сообщает журналист Николо Скира, завтра, 7 июня, агент Жоау Мариу отправится в Милан, чтобы уладить с руководством "нерадзурри" последние детали сделки.

Отмечалось, что Интер хочет выручить с продажи 28-летнего португальца 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жоау Мариу провел в футболке Спортинга 34 поединка во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, при этом завоевав чемпионство Португалии и Кубок португальской лиги.

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