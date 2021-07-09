Португалия

Решение было принято на фоне подозрения со стороны полиции относительно возможного мошенничества.

Ранее, Football.ua сообщал о скандальной ситуации в португальском футболе, где в адрес президента лиссабонской Бенфики Луиса Филипе Виейры были выдвинуты обвинения со стороны полиции в отношении возможного мошенничества при выполнении финансовых операций.

В итоге, невозможность исполнять свои непосредственные обязанности во главе "орлов" побудили функционера объявить о приостановке его периода нахождения в должности.

"Бенфика — прежде всего. В связи с событиями последних дней, возникших в рамках операции полиции "Красная карточка", в которой я являюсь непосредственной мишенью для подозрений, я немедленно приостанавливаю исполнение своих обязанностей в качестве президента Бенфика, равно как и остальные члены клуба.

Я призываю всех болельщиков Бенфики сохранять спокойствие и беречь славное имя нашей великой команды", — сообщил в своем обращении к общественности президент "орлов".

При этом, согласно действующему Регламенту Бенфики, первый вице-президент правления имеет возможность занять вакантную должность. На данный момент, этим кандидатом является культовый 49-летний португальский экс-футболист Руи Кошта.