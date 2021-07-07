Луиш Филипе Виейра попал под следствие португальской полиции.
Луиш Филипе Виейра, publico.pt
07 июля 2021, 22:18
Сегодня, 7 июля, в Португалии был задержан президент Бенфики Луиш Филипе Виейра. Об этом сообщает Publico.
По информации источника, 72-летний функционер обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и налоговых махинациях.
Помимо Виейры также был арестован сын президента "орлов" и два близких к нему бизнесмена.
Также отмечается, что перед задержанием, сотрудники налоговой службы провели обыски на стадионе Бенфики, в штаб-квартире банка Novo Banco, а также компаниях бизнесмена Хосе Антониу душ Сантуша, крупнейшего частного акционера клуба и друга Виейры.
Это расследование, возможно, связано с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась отмыванием денег в Португалии до своей ликвидации в 2011 году.
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