Португалия

Луиш Филипе Виейра попал под следствие португальской полиции.

Сегодня, 7 июля, в Португалии был задержан президент Бенфики Луиш Филипе Виейра. Об этом сообщает Publico.

По информации источника, 72-летний функционер обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и налоговых махинациях.

Помимо Виейры также был арестован сын президента "орлов" и два близких к нему бизнесмена.

Также отмечается, что перед задержанием, сотрудники налоговой службы провели обыски на стадионе Бенфики, в штаб-квартире банка Novo Banco, а также компаниях бизнесмена Хосе Антониу душ Сантуша, крупнейшего частного акционера клуба и друга Виейры.

Это расследование, возможно, связано с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась отмыванием денег в Португалии до своей ликвидации в 2011 году.

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