Португалия

Лиссабонский клуб начал путь выхода из кризиса в своем менеджменте.

Ранее, Football.ua сообщал о вынужденном прекращении своей деятельности на посту президента лиссабонской Бенфики со стороны Луиса Филипе Виейры, к которому у местной полиции возникли вопросы относительно возможных финансовых махинациях и ухода от уплаты налогов.

Тогда, основным кандидатом на его смену назывался известный в прошлом экс-футболист и вице-президент клуба Руи Кошта, который в последствии официально получил должность во главе "орлов".

Презентация Кошты в его новой роли в коллективе Бенфики прошла непосредственно на газоне стадиона Да Луж, а сам новоиспеченный президент выступил с рядом заявлений.

"Сегодня, 9 июля, я приступаю к работе в качестве президента Бенфики, в соответствии с Уставом клуба. Я беру на себя руководство с должным уровнем гордости, страсти и приверженности, чтобы вернуть команду на вершину португальского и европейского футбола.

Я принял решение провести презентацию здесь, на поле Да Луж, где я играл в футболке клуба в наиболее счастливые моменты моей жизни. Я осознаю ответственность, которая на меня возложена, и те высокие цели, которые передо мной стоят. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы сделать этот клуб лучше.

Времена непростые, но мы должны объединиться ради самого важного — Бенфики. Наши приоритеты сейчас — надлежащая подготовка команды к сезону и поднятие уровня наших амбиций. Это станет нашей целью и моим личным девизом. Только побеждать!

Я также хочу передать заверения всем нашим сотрудникам, коммерческим и финансовым партнера и акционерам. Мы продолжим выполнять обязательства, как и раньше. В то же время, я хотел бы обратиться и к сообществам фанатов по всему миру — я один из вас, я хочу видеть сильную и сплоченную Бенфику, и буду каждый день работать над этим. Да здравствует Бенфика!", — подытожил функционер.

Стоит отметить, что для 49-летнего экс-футболиста это будет первый опыт работы в подобной должности.