Португалия

Украинский форвард продолжит карьеру в гранде Португалии.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжит карьеру в Бенфике, что португальский гранд подтвердил официально.

25-летний украинец покинул бельгийский Гент и подписал с лиссабонской командой долгосрочный контракт до лета 2026 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но, сообщалось, что трансфер Яремчука обошелся Бенфике в 15 миллионов евро плюс различные бонусы.



В прошлом сезоне роман Яремчук провел 43 матча за Гент, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач.