По информации журналиста Руди Галетти, украинский форвард Роман Яремчук уже подписал контракт с лиссабонским клубом.
Роман Яремчук. Фото Getty Images
31 июля 2021, 13:52
Украинский форвард Роман Яремчук стал футболистов лиссабонской Бенфики. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
По данным источника, футболист подписал контракт с португальским клубом на пять лет — до лета 2026.
Генк получил за трансфер нападающего около 15 миллионов евро плюс бонусы. О финансовых деталях личного контракта никакой информации нет.
В прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча за Гент, забив 23 гола и отдав восемь результативных передач.