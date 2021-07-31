Португалия

По информации журналиста Руди Галетти, украинский форвард Роман Яремчук уже подписал контракт с лиссабонским клубом.

Украинский форвард Роман Яремчук стал футболистов лиссабонской Бенфики. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По данным источника, футболист подписал контракт с португальским клубом на пять лет — до лета 2026.

Генк получил за трансфер нападающего около 15 миллионов евро плюс бонусы. О финансовых деталях личного контракта никакой информации нет.

В прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча за Гент, забив 23 гола и отдав восемь результативных передач.