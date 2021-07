Украинский форвард Роман Яремчук стал футболистов лиссабонской Бенфики. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

💣✅ DONE DEAL: Roman #Yaremchuk is a new #Benfica player 🇵🇹. Agreement found with #KAAGent based on €15M. 5-years contract for the 🇺🇦 striker! 🔜✍️&🗣️. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato