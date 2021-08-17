Португалия

Контракт футболиста с немецким клубом завершается уже в следующем году.

Португальский Порту намерен подстраховать себя от возможного ухода левого флангового защитника Зайду Сануси, подыскав ему замену в лице футболиста немецкого Байера Венделла.

Действующий контракт с "фармацевтами" для 28-летнего исполнителя подходит к концу уже летом следующего года, однако клуб совершенно не спешит его продлевать, несмотря на статус регулярного игрока основы для бразильца по ходу прошлого сезона.

В условиях отсутствия травм у нидерландского защитника Дэйли Синкгравена, Венделл в перспективе будет получать недостаточно игровой практики, поэтому вполне логичного, что, с оглядкой на свой не самый юный возраст, именно от самого футболиста может исходить инициатива покинуть клуб уже этим летом.

Байер, в свою очередь, может рассчитывать на получение 6,5 млн евро в качестве компенсации за своего футболиста, или же будет вынужден отпустить его на бесплатной основе уже следующим летом.

В прошлом сезоне Венделл отыграл 30 матчей, за которые успел отличиться двумя голевыми передачами, а в новом футбольном году появлялся лишь качестве замены все тому же Синкгравену в матче 1/32 финала Кубка Германии против Локомотив Лейпциг (3:0).