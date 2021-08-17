Португалия

Футболист может стать одноклубником Яремчука.

Португальская Бенфика просматривает нападающего сборной Камеруна U-20 сына Самюэля Это'о Этьена.

Как сообщает Record, тренерский штаб "орлов" пока не определился, будут ли подписывать 18-летнего игрока.

Отметим, что контракт футболиста принадлежит испанскому Реал Овьедо. Преимущественно он выступает за молодежную команду.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.