Футболист может стать одноклубником Яремчука.
Instagram Этьена Это'о
17 августа 2021, 18:24
Португальская Бенфика просматривает нападающего сборной Камеруна U-20 сына Самюэля Это'о Этьена.
Как сообщает Record, тренерский штаб "орлов" пока не определился, будут ли подписывать 18-летнего игрока.
Отметим, что контракт футболиста принадлежит испанскому Реал Овьедо. Преимущественно он выступает за молодежную команду.
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