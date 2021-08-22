Украинский нападающий провел неудачный поединок.
Роман Яремчук, фото Бенфика
22 августа 2021, 00:31
Бенфика в поединке третьего тура португальского чемпионата в гостях уверенно обыграла Жил Висенте со счетом 2:0.
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников поединка.
Украинский нападающий Роман Яремчук поучил худшую оценку в своей команде — 5,9 балла. Ближайшая низкая среди игроков старта у Жилберто — 6,6.
Напомним, что раньше бывший главный тренер Динамо Киев Александр Хацкевич объяснил, почему Роман Яремчук не заиграл в столичном клубе.