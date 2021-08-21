Португалия

Украинец отметился голом, но его не засчитали из-за офсайда.

Бенфика в поединке третьего тура португальского чемпионата в гостях уверенно обыграла Жил Висенте со счетом 2:0.

В этой встрече победу команде Жорже Жезуша принесли результативные удары в исполнении Лукаса Верисимо и Гримальдо, которые отметились голами в концовке второго тайма.

В стартовом составе "орлов" вышел украинский нападающий Роман Яремчук, который провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Пицци. За это время украинец успел отметиться голом, но арбитры его не засчитали из-за положения вне игры.

После трех туров Бенфика возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, набрав девять очков в трех матчах. У Жил Висенте шесть баллов и пятая строчка.

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