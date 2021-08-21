Украина

Бывший наставник киевского клуба Александр Хацкевич разочарован тем, что Роман Яремчук не заиграл в Динамо.

Некоторое время назад украинский форвард Роман Яремчук перебрался лиссабонскую Бенфику из бельгийского Гента.

Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о сильных сторонах форварда, заявив, что жалеет о том, что Яремчук в свое время ушел из Динамо.

"До сих пор жалею только, что Рома Яремчук не остался в команде. Но была очень большая конкуренция тогда, и мы большую ставку сделали на Беседина. Были Мбокани, Мораес и Кравец еще. Яремчука очень хорошо знаю, ведь работал с ним в молодежной команде, а потом мы вместе перешли в Первую лигу.

У нас был тогда спор с одним человеком из структуры клуба, я Рому перевел из молодежной команды в Динамо-2. А я очень хорошо знал Яремчука, у него достаточно классные перспективы были. Но на тот момент, когда мы работали, он был пятым нападающим в команде. И держать его в команде... Мы его отдали в аренду в Александрию. Мне потом говорили, что давай его по арендам гонять, пусть он там проведет определенный период времени. Но зачем так с пацаном? Поступило предложение от Гента, пожалуйста, мы его отдали.

И сейчас это основной нападающий сборной Украины. А если бы он в Киеве... Вот сказал бы ему тогда я или президент: "Давай, Рома, ты едешь в одну аренду, потом в другую. А через два-три года, возможно, заиграешь в Динамо", – поделился Хацкевич в интервью YouTube-канала Миля.

Ранее Жорже Жезуш объяснил, как изменилась игра Бенфики с приходом Яремчука.