Португалия

Экс-футболист с колоссальным отрывом обошел конкурентов во время голосования.

Экс-футболист лиссабонской Бенфики Руи Кошта в начале июля этого года был назначен на пост президента "орлов" в качестве смены своему предшественнику Луишу Фелипе Виейре, арестованному по подозрению в финансовых махинациях.

Данный шаг был необходим для того, чтобы поддержать нормальное функционирование коллектива в период перехода власти к будущему победителю выборов, которые проходили среди полноправных членов клуба.

Руи Кошта был одним из кандидатов на пост, и именно в его сторону по итогу были отданы 84,48% голосов, что автоматически сделало его 34-м по счету руководителем Бенфики в истории.

Как отмечает пресс-служба португальского клуба, данные выборы стали наиболее массовыми в плане посещаемости за всю историю "орлов" — 40 085 человек отдавали свои голоса за кандидатов, которые были распределены на несколько групп.

Победитель голосования уже успел выступить с торжественной речью по поводу своего избрания: "Самым главным победителем в данных исторических выборах является Бенфика. Я горд, что члены нашего клуба выдали мне настолько значительный кредит доверия с помощью своих голосов.

Это была самая большая мобилизация избирателей на выборах в правление футбольным клубом за всю историю Португалии, и, скорее всего, одна из крупнейших избирательных кампаний в мире! Это только усиливает чувство от приверженности нашему общему будущему. Уверен, что после этих выборов Бенфика станет только сильнее", — заключил Руи Кошта.

Отметим, что в рамках одной избирательной кампании принявшие участие в голосовании выбирали не только президента правления клуба, но и членов Общего собрания, а также представителей в наблюдательный совет.