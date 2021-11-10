Португалия

"Орлы" хотят подписать французского защитника.

Бенфика находится в поисках нового центрального защитник после серьезной травмы своего лидера Лукаса Вериссимо.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "орлы" нацелились на защитника Барселоны Самуэля Умтити, который не получает игровой практики.

Источник утверждает, что Бенфика уже пыталась подписать Умтити в летнее трансферное окно, но игрок не захотел покидать Барселону.

Напомним, что Самуэль Умтити не может представить себя в другом клубе и любит Барселону.