Италия

Французский футболист может сменить испанский чемпионат на итальянский.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити может сменить клубную прописку и перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, в услугах 27-летнего француза заинтересованы Ювентус и Милан.

Также отмечается, что итальянский клубы готовы предложить контракт защитнику, если он расторгнет соглашение с "блаугранас" по обоюдному согласию, что даст ему статус свободного агента.

Минувшим летом Барселона хотела продать футболиста или отдать его в аренду, но Умтити отверг все предложения. В нынешнем сезоне Самуэль не провел за каталонцев ни одного официального матча.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена попрощаться с Умтити в январе.