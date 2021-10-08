Французский футболист может сменить испанский чемпионат на итальянский.
Самуэль Умтити, Getty Images
08 октября 2021, 09:41
Защитник Барселоны Самуэль Умтити может сменить клубную прописку и перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football-Italia.
По информации источника, в услугах 27-летнего француза заинтересованы Ювентус и Милан.
Также отмечается, что итальянский клубы готовы предложить контракт защитнику, если он расторгнет соглашение с "блаугранас" по обоюдному согласию, что даст ему статус свободного агента.
Минувшим летом Барселона хотела продать футболиста или отдать его в аренду, но Умтити отверг все предложения. В нынешнем сезоне Самуэль не провел за каталонцев ни одного официального матча.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена попрощаться с Умтити в январе.