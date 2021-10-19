Испания

Футболист заявил о своем желании остаться в клубе.

Защитник каталонской Барселоны Самюэль Умтити намерен остаться выступать за команду.

"Очень хочу играть. Уйду ли я из Бары? Вы что! Я не могу представить себя в другом клубе. Это невозможно. Сейчас для меня все очевидно – я хочу доказать, что мой уровень позволяет мне играть за "сине-гранатовых".

Саму в порядке. Хочу вернуться на поле и показать это. Для меня важнее всего играть за Барселону. Я люблю клуб, хочу добиться успеха здесь, побеждать вместе с командой. Знаете, я вижу себя только тут, и жду момента, чтобы выйти на поле", — сказал Умтити.

Отметим, что последний раз Умтити сыграл 29 минут в товарищеском матче за "блаугранас" против Ювентуса. В текущем сезоне он на поле не появлялся.

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