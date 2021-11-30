Португалия

Наставник криворожцев поделился мнением о результатах команды.

Главный тренер Кривбасса Александр Бабич прокомментировал выступления команды в первой половине сезона в Первой лиге.

"Кривбасс находится в верхней части турнирной таблицы: на чистом втором месте и борется за выход в УПЛ. Марафон, как говорится, продолжается. Зимой мы проведем качественное усиление. Уверен, что после зимнего сбора команда будет демонстрировать еще более зрелищный футбол и добиваться побед. Сейчас самое главное – дать ребятам отдохнуть.

По плану у нас три сбора. Первый сбор, фундаментальный, мы проведем в Украине. После этого два сбора будут в Турции, где мы уже качественно поработаем с мячом, проведем хорошие спарринги и будем наигрывать разные схемы и составы", – рассказал Бабич в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Кривбасс занимает вторую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Металлиста на 11 оков.