Португалия

"Драконы" за шесть минут до конца матча уступали в счете.

В рамках 17-го португальской Примейра Лиги занимавший лидирующую позицию в турнирной таблице Порту проводил гостевой матч против представителя пятой строчки — Эшторила, и был близок к первому поражению в текущем розыгрыше национального первенства.

Еще по ходу первого тайма в воротах "драконов" побывало два мяча, при этом хозяева поля забили бы и третий гол, если бы на 32-й минуте не вмешался VAR, отменив результативный удар Чикинью.

Уже после перерыва коллектив Сержиу Консейсау начал всерьез задумываться над тем, как бы спасти данную игру, в чем существенно помог быстрый гол Мехди Тареми.

Гости имели преимущество по ходу всего игрового времени, однако на табло это не отображалось вплоть до 84-й минуте, когда полузащитник Луис Диас, за которым охотятся топ-клубы Европы, не сравнял счет с передачи все того же иранского форварда.

Сразу после этого главный тренер Порту решился выпустить на футбольное поле своего сына, Франсишку, и уже через два оборота секундной стрелки, на 89-й минуте, этот тактический ход оправдал себя в полной мере.

С передачи все того же Диаса Консейсау-младший вывел свою команду вперед впервые в этом противостоянии, тем самым позволив ей избежать первого поражения в сезоне и оформил отрыв от лиссабонского Спортинга.