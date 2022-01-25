Бельгиец продолжит карьеру в Португалии.
Кевин Миральяс, Морейренсе
25 января 2022, 06:28
Бывший вингер Эвертона и сборной Бельгии Кевин Миральяс перешел в португальский Морейренсе.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 34-летним футболистом подписан до окончания сезона 2021/22.
Последним клубом Миральяса был турецкий Газиантеп, где он выступал под руководством Рикарду Са Пинту. Теперь специалист встал у руля португальского клуба и пригласил бельгийца.
На его счету в минувшем сезоне 28 матчей в чемпионате Турции, в которых он забил пять голов и отдал пять ассистов.
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