Португалия

Бельгиец продолжит карьеру в Португалии.

Бывший вингер Эвертона и сборной Бельгии Кевин Миральяс перешел в португальский Морейренсе.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 34-летним футболистом подписан до окончания сезона 2021/22.

Последним клубом Миральяса был турецкий Газиантеп, где он выступал под руководством Рикарду Са Пинту. Теперь специалист встал у руля португальского клуба и пригласил бельгийца.

На его счету в минувшем сезоне 28 матчей в чемпионате Турции, в которых он забил пять голов и отдал пять ассистов.

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