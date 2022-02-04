Португалия

Футболист год искал новый клуб.

Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара, Монако, Эвертона и других клубов Ласина Траоре перебрался в Португалию.

31-летний форвард продолжит карьеру в Варзиме из Второй лиге страны. Детали контракта неизвестны.

Последним клубом Траоре был малоизвестный турецкий Бандырмаспор. В 14 играх за клуб он голов не забивал.

С февраля 2021 года ивуариец находился без клуба. Варзим на данный момент предпоследние место в турнирной таблице.