Футболист год искал новый клуб.
Ласина Траоре, Варзим
04 февраля 2022, 21:30
Бывший нападающий сборной Кот-д’Ивуара, Монако, Эвертона и других клубов Ласина Траоре перебрался в Португалию.
31-летний форвард продолжит карьеру в Варзиме из Второй лиге страны. Детали контракта неизвестны.
Последним клубом Траоре был малоизвестный турецкий Бандырмаспор. В 14 играх за клуб он голов не забивал.
С февраля 2021 года ивуариец находился без клуба. Варзим на данный момент предпоследние место в турнирной таблице.