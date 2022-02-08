Португалия

Украинский форвард пропускал игру из-за травмы правого глазного яблока.

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии лиссабонская Бенфика отправилась в гости к Тонделе, которая является одним из аутсайдеров турнира.

Гости, будучи фаворитами, одержали уверенную победу над соперником, отправив в его ворота три мяча.

Авторами же голов стали все три нападающих Бенфики: Эвертон, Нуньес и Рамуш. Украинский нападающий лиссабонцев Роман Яремчук не принимал участия во встрече, поскольку ранее он повредил правое глазное яблоко.

Несмотря на то, что Тондела доигрывала встречу в меньшинстве ввиду удаления Борхеса на 65-й минуте, ей все-таки удалось забить гол "престижа", автором которого стал Куарежма.

Тондела — Бенфика 1:3

Голы: Куарежма, 88 — Эвертон, 23, Нуньес, 34, Рамуш, 53

Удаление: Борхес, 65 (Тондела)