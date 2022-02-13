Португалия

Специалист оценил выход украинца на замену.

Главный тренер Бенфики Нелсон Вериссиму рассказал, как замены подействовали на финальный результат матча против Санта-Клары (2:1).

"Яремчук и Таарабт создали разную динамику. Адель — игрок, способный изменить игру в атаке, он больше рискует, отдавая вертикальные передачи, и мы почувствовали, что это нужно команде.

Динамика Яремчука позволила команде острее действовать впереди. Слева стал играть Нуньес. Это привело к тому, что мы забили два мяча.

Среди положительных моментов, в дополнение к голам, отмечу прогресс команды в продвижении. Мы стали более четко действовать на последнем рубеже", — сказал Вериссиму в интервью Sapo Desporto.

Напомним, Яремчук появился на поле во втором тайме и отметился голевым пасом в момент второго взятия ворот.

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