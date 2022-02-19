Португалия

Украинский нападающий не успел повлиять на исход встречи.

Бенфика в рамках поединка 23 тура чемпионата Португалии отправилась в гости к Боавиште.

Лиссабонцы смогли открыть счет в середине первого тайма усилиями Таарабта, а чуть позже счет 0:2 сделал Гримальдо.

Боавишта забила два гола под занавес матча, а на 87 минуте на поле появился Роман Яремчук, однако отметиться результативным действием он не смог.

Боавишта — Бенфика 2:2

Голы: Альфонсо, 74, Макута, 80 — Таарабт, 21, Гримальдо, 30