Украинский нападающий не успел повлиять на исход встречи.
Боавишта - Бенфика, getty images
19 февраля 2022, 00:29
Бенфика в рамках поединка 23 тура чемпионата Португалии отправилась в гости к Боавиште.
Лиссабонцы смогли открыть счет в середине первого тайма усилиями Таарабта, а чуть позже счет 0:2 сделал Гримальдо.
Боавишта забила два гола под занавес матча, а на 87 минуте на поле появился Роман Яремчук, однако отметиться результативным действием он не смог.
Боавишта — Бенфика 2:2
Голы: Альфонсо, 74, Макута, 80 — Таарабт, 21, Гримальдо, 30