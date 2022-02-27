Коуч розповів про тяжку ситуацію у клубі.
Нельсон Веріссімо, Getty Images
27 февраля 2022, 08:57
Головний тренер Бенфіки Нельсон Веріссімо розповів про Романа Яремчука, який переживає за ситуацію із Україною.
"Він дуже переживає, як і всі ми. Це жахлива, трагічна ситуація. В нього сім’я в Україні, він дуже хвилюється за них. Ми намагаємось підтримувати його як можемо. Це делікатний момент, але він тренувався і може зіграти завтра.
Якщо я сильно схвильований, а в мене нема сім’ї в Україні, то я уявляю собі, як переживає Роман. Це дуже печальна ситуація, яка, сподіваюсь, закінчиться якнайшвидше.
Ми підтримуємо його і усіляко допомагаємо йому. Це важкий час, і ми маємо показати нашу солідарність", — сказав Веріссімо в інтервью Ojogo.
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