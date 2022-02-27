Португалия

Коуч розповів про тяжку ситуацію у клубі.

Головний тренер Бенфіки Нельсон Веріссімо розповів про Романа Яремчука, який переживає за ситуацію із Україною.

"Він дуже переживає, як і всі ми. Це жахлива, трагічна ситуація. В нього сім’я в Україні, він дуже хвилюється за них. Ми намагаємось підтримувати його як можемо. Це делікатний момент, але він тренувався і може зіграти завтра.

Якщо я сильно схвильований, а в мене нема сім’ї в Україні, то я уявляю собі, як переживає Роман. Це дуже печальна ситуація, яка, сподіваюсь, закінчиться якнайшвидше.

Ми підтримуємо його і усіляко допомагаємо йому. Це важкий час, і ми маємо показати нашу солідарність", — сказав Веріссімо в інтервью Ojogo.