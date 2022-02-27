Португалия

Українець з'явився на полі у другому таймі, але результативними діями не відзначився.

Бенфіка у матчі 24 туру чемпіонату Португалії на своєму полі впевнено обіграла Віторію Гімарайнш із рахунком 3:0.

Перемогу "орлам" принесли забиті м'ячі у виконанні Гонсало Рамоса та Дарвіна Нуньєса, який оформив дубль.

Український нападник Бенфіки Роман Яремчук з'явився на полі у середині другого тайму — на 61 хвилині, але результативними діями не відзначився.

Після 24 турів Бенфіка набрала 54 очки і посідає третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від Спортінга на чотири бали. У Віторії — 30 очок і шостий рядок.

Бенфіка — Віторія Гімарайнш 3:0

Голи: Рамос, 23, Нуньес, 37, 52 (з пенальті).