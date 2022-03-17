Фахівець буде працювати у рідній країні.
Фото ФК Тондела
17 марта 2022, 11:28
Колишній помічник Паулу Фонсеки, з яким вони разом працювали у донецькому Шахтарі, Нуну Кампуш знайшов клуб у Португалії.
46-річний фахівець буде працювати у Тонделі. Контракт із ним підписаний до кінця сезону-2021/22.
Клуб у цьому сезоні є одним з аутсайдерів чемпіонату. Після 26 турів Тондела займає 16 місце з 21 пунктом.
До цього Нуну Кампуш працював у Санта Кларі, але був звільнений.
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