Португалия

Фахівець буде працювати у рідній країні.

Колишній помічник Паулу Фонсеки, з яким вони разом працювали у донецькому Шахтарі, Нуну Кампуш знайшов клуб у Португалії.

46-річний фахівець буде працювати у Тонделі. Контракт із ним підписаний до кінця сезону-2021/22.

Клуб у цьому сезоні є одним з аутсайдерів чемпіонату. Після 26 турів Тондела займає 16 місце з 21 пунктом.

До цього Нуну Кампуш працював у Санта Кларі, але був звільнений.

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