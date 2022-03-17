Португалия

Нажаль, у нього не український паспорт.

Уругвайський нападник лісабонської Бенфіки Дарвін Нуньєс у поточному сезоні продовжує дивувати прихильників "орлів" власними показниками результативності.

За 33 зіграних гри форвард зумів уразити ворота суперників уже 26 разів та віддав при цьому дві гольові передачі. У тому числі, амстердамський Аякс вилетів із 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА через його гол наприкінці матчу-відповіді (1:0).

Певна річ, що подібні статистичні дані не могли залишити осторонь увагу топ-клубів до цього виконавця, тому Бенфіка вже зараз вимушена роздумувати над тим, наскільки багато можна заробити на продажі гравця, який долучився до її складу за 24 млн євро із іспанської Альмерії восени 2020 року.

Як стало відомо португальській пресі, президент "орлів" Руї Кошта всім охочим називає лише одну вартість свого гравця — 80 млн євро, після чого ще жоден із претендентів не робив повторного запиту на перехід.