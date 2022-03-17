Португалия

Бразильський вінгер незабаром може остаточно залишити Шахтар та продовжити кар'єру в Португалії.

Через повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації на територію України практично всі легіонери клубів УПЛ змушені шукати собі нові команди, оскільки ФІФА призупинила їхні контракти до червня 2022 року.

Віце-чемпіон України, донецький Шахтар, наразі розглядає повноцінний продаж цілого ряду своїх бразильських футболістів, включаючи крайнього нападника Тете.

Як повідомляє ESPN, Греміо планував орендувати на кілька місяців 22-річного бразильця, проте планам клубу завадила лісабонська Бенфіка і бажання донецької команди виключно продати граця.

За інформацією джерела, незважаючи на проявлений інтерес до Тете з боку Аталанти, Баварії та Монако, саме Бенфіка зараз є лідером у боротьбі за повноцінне підписання молодого вінгера Шахтаря.

Справа в тому, що "гірники" заборгували португальському клубу певну суму коштів за літній трансфер Педріньо, який коштував українській команді 18 мільйонів євро. Тепер, якщо Бенфіка завершить покупку Тете, борг буде вираховано з залишкової суми.

Стверджується, що Шахтар від самого початку очікував отримати за бразильського вінгера від 40 до 45 мільйонів євро, але, враховуючи нинішню ситуацію, трансфер обійдеться Бенфіці значно дешевше.

У поточному сезоні Тете провів 28 матчів, забив десять голів і віддав дві результативні передачі.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!