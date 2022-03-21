Португалия

Football.ua згадує талантів "зелено-білих", на продажу яких клуб заробив найбільші суми

Не так багато клубів у Європі мають потужнішу академію, ніж португальский Спортінг.

Лісабонські леви зуміли завоювати чемпіонство у 2021-му році завдяки своєму набору дійсно зіркових футболістів, деякі з яких вже найближчим часом можуть піти на підвищення.

Крок за кроком ці футболісти розвивалися для того, щоб стати гравцями світового класу і потрапити в найкращі клуби Європи. Цікаво, хто з них потрапить на яке місце у топ-10 серед найдорожче проданих футболістів Спортінга вже найближчим часом.

На даний момент цей список виглядає наступним чином.

10. Кріштіану Роналду (12,24 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Манчестер Юнайтед

Дата трансферу: серпень 2003

Історія підписання Кріштіану Роналду вже стала легендою. Манчестер Юнайтед готувався до нового сезону і провів товариський матч у рамках підготовки проти лісабонського Спортінга. Ветерани “червоних дияволів” були настільки вражені грою молодого вінгера португальского клубу, що пішли до Алекса Фергюсона і попросили звернути увагу на цього хлопчину.

“Було очевидно, що це майбутня суперзірка. 18-річний Роналду влаштував справжнє шоу і ми програли 3:1. Після гри ми очікували в автобусі виконавчого директора Девіда Гілла та головного тренера Алекса Фергюсона”, – розповідав у 2018-му році цю історію колишній гравець МЮ Ріо Фердінанд. “Ми всією командою наполягали на підписанні цього гравця. Вже через тиждень він був футболістом нашого клубу”.

Цей перехід став визначним, як для гравця, так і для Манчестер Юнайтед. За свій перший відрізок кар’єри на Олд Траффорд Роналду провів 291 поєдинок у всіх турнірах і забив 118 голів. Португалець тричі виграв АПЛ, виграв Лігу чемпіонів і став володарем “Золотого м’яча”. Після цього відбувся його перехід у Реал Мадрид вже в зовсім іншому статусі – в статусі суперзірки і одного з кращих футболістів всіх часів.

9. Маркос Рохо (16 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Манчестер Юнайтед

Дата трансферу: cерпень 2014

Маркос Рохо зумів себе яскраво проявити на чемпіонаті світу 2014-го року. Новий менеджер Манчестер Юнайтед Луї Ван Гаал вирішив придбати Рохо і зробити на нього ставку в обороні. Кар’єра аргентинця в Англії була нестабільною і його роль в команді постійно змінювалась, але потім почались хронічні травми, і футболіст був відданий в оренду в Естудіантес. З часом підписав повноцінний контракт с Бока Хуніорс.

8. Рафінья (17,5 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Ренн

Дата трансферу: вересень 2019

Зараз Рафінья – це найважливіший гравець Лідса, але до того як запалювати в АПЛ і бути однією з найяскравіших зірок англійського футболу, провів непогану забивну компанію у Спортінгу, де товаришував з Бруну Фернандешом. Потім у його кар'єрі був Ренн. Згодом бразилець доклав руку до виходу Ренна в груповий етап Ліги чемпіонів.

7. Вендел (18 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Зеніт

Дата трансферу: жовтень 2020

Так історично склалося, що велика кількість талановитих бразильских гравців своїм першим досвідом в Європі обирають саме Португалію. Вендел вирішив піти саме цим шляхом і приєднався до Спортінга. Поступово його роль і вплив на команду посилювалися. Здавалося, що у 2021-му році він буде ключовою фігурою в клубі, але Зеніт зумів підписати гравця. В складі цього клубу він став чемпіоном росії.

6. Желсон Мартінш (19 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Атлетіко

Дата трансферу: липень 2018

До того як Спортінг зумів повернутися на вершину в португальскому футболі, він гучно стукав у ці двері, і однією з головних осіб тієї команди був Желсон Мартінш. Після 92 ігор і 18 забитих голів гравець відправився за кордон і підписав контракт з Атлетіко Мадрид. Але це не був прямий трансфер футболіста в стан “матрасників”. Перехід стався після тієї історії, коли фанати Спортінга увірвалися на базу і здійснили фізичне насильство по відношенню до футболістів і працівників клубу.

Футболіст в односторонньому порядку розірвав контракт, чим і скористався Атлетіко. Потім Спортінг вимагав виплатити клаусули гравця у розмірі 100 млн євро. Згодом сторони все ж знайшли компроміс. Але якось з позитивного боку проявити себе у Іспанії португальцю не вдалося. Атлетіко надав багато шансів цьому футболісту, він зовсім не виправдав сподівань.

Згодом Мартінш відправився в оренду в Монако. Була вірогідність переходу цього гравця в Ліверпуль, якби команду залишив Мохаммед Салах. Проте єгиптянин залишився, а Желсон Мартінш підписав повноцінний контракт з Монако.

5. Нані (21 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Манчестер Юнайтед

Дата трансферу: липень 2007

Двічі в одну річку не війдеш. Саме так можна сказати про трансфер Нані до Манчестер Юнайтед. Після трансферу Кріштіану Роналду до мадридського Реалу фани МЮ разом з Алексом Фергюсоном бачили у Нані заміну.

Нані став розчаруванням Манчестер Юнайтед і його вболівальників, хоча його кар’єра була доволі непоганою. За 226 матчів португалець віддав 43 гольові передачі. Вся біда самого Нані була в тому, що від нього очікували набагато більшого і бачили в ньому нового Роналду. Хоча ще раз відзначимо, що Нані у Манчестері провів доволі хороший відрізок кар’єри.

4. Адріен Сілва (22 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Лестер

Дата трансферу: серпень 2017

Після своїх феноменальних успіхів у АПЛ Лестер планував закріпитися в статусі однієї з найсильніших англійських команд. Тому “лиси” мали підсилювати свій склад. Їх увагу привернув Адріен Сілва, який мав додати сили середній лінії. Гравець дуже хотів бути основним футболістом першої команди, але його документи надійшли в ФІФА через 14 секунд після закриття трансферного вікна і він не зміг виступати за Лестер до січня 2018-го року.

Так його кар’єра в Англії і не склалася. Згодом він перейшов у Монако на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з Сампдорією.

3. Іслам Слімані (28 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Лестер

Дата трансферу: серпень 2016

Адріен Сілва був не першим гравцем Спортінга, якого підписав Лестер. Іслам Слімані приєднався до Лестера після його чемпіонського сезону і мав скласти гідну конкуренцію головному бомбардиру команди Джеймі Варді. Але належним чином окліматизуватися у Слімані в АПЛ так і не вийшло. Він зіграв 36 матчів, забив 8 голів і повернувся до столиці Португалії, де продовжив виступати в “біло-зеленій” футболці.

І хоча кар’єра Слімані на клубному рівні не є визначною, в себе на батьківщині в Алжирі він – це справжня ікона. Він найкращий бомбардир в історії збірної. Слімані забив 39 голів у 83 матчах.

2. Жоау Маріу (34 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Інтер

Дата трансферу: Серпень 2016

Жоау Маріу був невід’ємною частиною Спортінга в 2015-му році і був одним з найяскравіших молодих талантів збірної Португалії, яка виграла Євро-2016.

Португалець не виправдав надій і вкладених у нього коштів в міланському Інтері. Згодом він посварився з головним тренером Лучано Спалетті через те, що отримував мало ігрового часу. Інтер не став перевиховувати гравця, а віддав в оренду. Спочатку у Вест Гем, а потім у Локомотив.

На цьому все закінчилось для Маріу за кордоном. Він повернувся до Лісабону, але не у Спортінг, а в Бенфіку.

1. Бруну Фернандеш (67,6 млн фунтів стерлінгів)

До якого клубу перейшов: Манчестер Юнайтед

Дата трансферу: cічень 2020

Манчестер Юнайтед потребував натхнення і нового лідера в січні 2020-го року. Манкуніанці знов вирішили звернутись до Спортінга. Чому б ні? Якщо з Роналду ця історія спрацювала? Частково спрацювала і з Нані.

Як команда, “червоні дияволи” давно перестали прогресувати і ніяк не можуть повернутися в битву за чемпіонство. У Фернандеші МЮ бачив футболіста, який допоможе це зробити. Тим паче вражали індивідуальні показники португальця у складі Спортінга – 47 голів і 37 асистів в 111 матчах.

Фернандеш у Манчестер Юнайтед зараз виглядає добре, виконує всі стандартні положення. Пол Скоулз одного разу навіть сказав, що збірна Португалії стає проблемою для Манчестер Юнайтед, натякаючи на те, що гравець після від’їзду в збірну виглядає не найкращим чином. Але однозначно можна сказати, що без цього гравця справи МЮ зараз були б набагато гірші.

Хто з нинішніх талантів Спортінга може поповнити список найгучніших трансферів?

Гонсалу Інасіу

Дещо цікаве є серед списку наведеного вище. Рохо – єдиний захисник в ньому. Але зараз Спортінг має справжній діамант. 20-річний Гонсалу Інасіу був неприступною скелею у минулому чемпіонському сезоні і продовжує нею бути у сезоні нинішньому.

Швидкий, потужний при грі у повітрі і дуже сильний на м’ячі. Інасіу має всі інгредієнти, щоб стати центральним захисником світового рівня для якогось топ-клубу на довгі роки. Запам’ятайте це ім’я.

Педру Гонсалвеш

Це дешеве порівняння, але Педру Гонсалвеш – це наступний Бруну Фернандеш.

Він грає на тій самій позиції, йому вже 23, а тому можливо вже зовсім скоро він отримає свій шанс у Європі. Він забив 29 голів в 49 матчах з початку минулого сезону. Без цього гравця Спортінг би точно не зміг би виграти титул.

Педру Гонсалвеш чудово проявив себе і у Лізі чемпіонів, де за 281 хвилину на стадії групового етапу він зумів забити чотири голи та віддав одну гольову передачу. Майбутнє цього гравця в ЗМІ вже пов’язують з Манчестер Сіті, з яким Спортінг зустрічався на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Матеус Нуньєс

Не тільки Гонсалвеш робить шоу в півзахисті Спортінга. Також відмінно проявляє себе Матеус Нуньєс. Цей гравець має вже три матчі за дорослу збірну Португалії. Якщо Гонсалвеш більше зациклений на забитих голах, то Нуньєс більш командний гравець. Він не боїться брати гру на себе і багато асистує. Здається, він би ідеально підійшов клубам АПЛ.